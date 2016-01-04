رئيس جامعة المنيا يشيد بزيارة المحافظ: دليلاً على تقديره وتعزيز التعاون

أشاد الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، بزيارة اللواء طارق نصر محافظ المنيا للجامعة، بعد استلامه مهام منصبه، دليلاً على تقديره لدور الجامعة، وزيادة أواصر التعاون المشترك بينهما.

وأكد الدكتور أبو المجد، فى تصريحات صحفية، اهتمام الجامعة بمنظومة التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع، والتى تتمثل فى الوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات الجامعية والوحدات الاستشارية بكلية الهندسة، موضحًا أن عمداء الكليات بصدد صياغة ورقة عمل توضح مجال التعاون المنوط به لكل كلية تبعاً لتخصصها، والتطوير المراد المشاركة به مع المحافظة.

وأضاف رئيس جامعة المنيا، أنه تم تغيير لوائح جوائز الجامعة العلمية بمعايير جديدة ومنصفة وعادلة، ومراعاة معيار الأداء والعطاء داخل الجامعة، خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول التى بدأت بجامعة المنيا، مؤكداً ضرورة تواجد العمداء ووكلاء الكليات وكامل طاقم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات بشكل دائم أثناء الامتحانات، وغلق باب الغش داخل اللجان، وذلك بمنع مسبباته أو أى وسيلة من وسائله وعدم دخول الهواتف المحمولة نهائيًا داخل اللجان.

وأكد رئيس الجامعة، أن الكليات التى تشترط الحصول على دورات ICDL للتقدم بالدراسات العليا بها سيتم الحصول عليها من جامعة المنيا اعتباراً من العام المقبل، وتنطبق الشروط نفسها على اختبارات التويفل.

كما قرر مجلس الجامعة منح وتعيين 5 أساتذة و12 أستاذًا مساعدًا و11 مدرسًا ومنح درجة الدكتوراه لعدد 22 باحثًا، والماجستير لعدد 32 باحثًا.