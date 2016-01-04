محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من تطوير ثلاثة قرى ضمن "الأكثر احتياجا"

عقد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية لقاء موسعا بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمي السكرتير العام المساعد ورئيس الشعبة الهندسية لقيادة الجيش الثانى الميداني ومديري المدريات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والقرى التى تم اختيارها من ضمن القرى الأكثر احتياجا، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لما تم إنجازه من أعمال التطوير ورفع كفاءة مستوى الخدمات والمرافق الأساسية بتلك القرى، والتي شملت كل من قرية الظاهرية بمركز ومدينة التل الكبير وقرية الفردان بمركز ومدينة الإسماعيلية وقرية ام عزام بمركز ومدينة القصاصين الجديدة.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة التقرير التفصيلي للموقف التنفيذي للعمل بكل قرية من القرى المختارة، والذي تضمن عرض ما تم تنفيذه من أعمال بقرية الظاهرية، والتي شملت: مجال مياه الشرب، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال بنسبة تنفيذ 100%، وتم إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمواسير قطر 4 بوصة بطول 1.9 كم، وتدعيم القرية بمواسير قطر 6 بوصة وعمل توصيلات منزلة لعدد 85 منزل وتم إحلال عدد 27 محبس تحكم وثلاث محابس غسيل شبكات، وتم الانتهاء من جميع أعمال الصرف الصحي بنسبة تنفيذ 100%. حيث تم عمل توصيلات منزليه للصرف وتم تعلية المطابق الموجودة بالطرق كما تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 100% تقريبا حيث تم تركيب 156 عمود جهد منخفض عن طريق شركة الكهرباء .

كما تم تركيب عدد 38 عمود جهد منخفض بمعرفة القوات المسلحة. وتركيب 326 عمود جهد منخفض و4 عمود جهد متوسط وكذلك تركيب 29الف متر سلك معزول . كما تم تركيب 380 متر سلك جهد 11الف. وتم رفع كفاءة 400 عمود وتركيب 2 محول وتوريد عدد 32الف متر سلك لاستكمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء.

وتم عمل طبقة أساس بطريق السلطاني بطول 2كم وعرض 7متر باعتماد 2مليون جنيه وتم عمل التربة الأساسية لطريق كلوجة بطول 1.5كم باعتماد 1.5مليون جنيه وتم تشوين سن لرصف 8كم بالقرية وتوابعها. كما تم فرد سن بنزلة عنتر بطول 900متر.أصدر المحافظ تعليمات بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف بالظاهرية خلال شهر.

وأكد المحافظ على أنه تم مد خط مياه بقرية الفردان للمناطق المحرومة قطر 6بوصة بطول 3.5كم وتم الانتهاء من خط مياه شرب 4بوصة بطول 750متر باجمالى 3.75كم لتغذية منطقة غرب الشراقوة. وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة يوسف ابوغلاب وتركيب مرشحات ومروقات ورفع قدرة مواتير وذلك بنسبة 100% تقريبا، وبالنسبة للكهرباء تم إحلال وصيانة عدد 500عمود كهرباء بمشتملاتهم وتركيب 8آلاف متر سلك معزول، وتم رفع قدرة عدد محول كهرباء بالكيلو 13 شرق من 100كيلوفلت إلى 200 كيلوفلت ومن 200 كيلوفلت إلى 300كيلوفلت وتركيب 113عمود جديد وتركيب 88كشاف، كما تم رصف طريق الكيلو 13 شرق عزبة الكواملة بطول 2.6كم .ورصف طريق ترعة الشجرة وتم اسناد مشروع الصرف الصحي لإحدى شركات تحسين البيئة وتم تغطية خليج الكيلو 13 شرق.

وأشار المحافظ إلى أنه بما يخص قرية أم عزام تم الانتهاء من أعمال مياه الشرب بنسبة 100% تقريبا وتم تنفيذ 20.5كم مواسير بأقطار مختلفة وتركيب 700وصلة مياه للمنازل وتركيب عدد 2وحدة رفع قدرة 15حصان وتم تركيب وتغير، ورفع كفاءة عدد 10محولات قدرات مختلفة وتركيب 600كشاف تم تركيب 200 منهم فقط وباقي 400 وجارى تغير أسلاك الكهرباء بأجمالي 1800متر سلك معزول وتركيب 204عمود إنارة ورفع كفاءة 1400عمود وتم رصف 5كم بشوارع القرية وتحسين البيئة بإنشاء سور حول المقابر بالقرية بطول 1كم وبارتفاع 2متر.

وفى نهاية اللقاء اصدر اللواء يس طاهر تعليمات بسرعة الانتهاء من الأعمال بالقرى الثلاث خلال شهر من الآن.