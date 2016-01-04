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نشرة ONA للفضائيات| عودة «الحصري».. و«صبحي» يتصدر .. و«الليثي» الأفضل

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نشرة ONA للفضائيات

 

إعداد:  إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

 

تعود الإعلامية إيمان الحصري، الليلة، لتقديم برنامجها” 90 دقيقة” على شاشة المحور، بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت 15 يومًا..للمزيد

إيمان الحصري

إيمان الحصري

 

تحتفل الإذاعة المصرية بجميع شبكاتها العاملة بعيد الميلاد المجيد الموافق الخميس 7 يناير الجاري..للمزيد

الإذاعة المصرية – أرشيفية

الإذاعة المصرية – أرشيفية

 

واصل برنامج برنامج “أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه النجم الكبير محمد صبحي، على شاشة CBC، نجاحه الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:” فيس بوك، تويتر، ويوتيوب “، حيث زادت نسبة متابعي الحساب الرسمي للبرنامج على “تويتر”، بمعدل عشرة في المائة، ليصل إلى 3الآف مُتابع ومائة وثلاثة عشر، أما الصفحة الرسمية للبرنامج على “فيس بوك”، فشهدت تطورًا ملحوظًا، حيث زاد عدد المتابعين لأكثر من 13ألف مُتابع خلال هذا الأسبوع فقط، ليصل مجمل متابعي الصفحة إلى 452.610 ألف مُتابع على الصفحة ..للمزيد

الفنان محمد صبحي

 

حصد الإعلامي د.عمرو الليثي، على المركز الأول في استفتاء جريدة “الوطن” لقائمة أفضل إعلامي بنسبة تصويت بلغت 15%.
> وعلى مستوى البرامج التليفزيونية حصد برنامج صاحبة السعادة لاسعاد يونس على المركز الأول بنسبة 31%، وبرنامج ما فيش مشكلة للفنان محمد صبحي، على المركز الثاني بنسبة 14 %، وفي المركز الثالث برنامج واحد من الناس للاعلامي د. عمرو الليثي بنسبة 10%​..للمزيد

استفتاء “الوطن”

 

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في سهرةٍ غنائية، أعضاء فريق “صوت الزحمة”، غدًا الثلاثاء، في “بوضوح’’ المذاع على شاشة الحياة، وتقدم الفرقة عددًا من أبرز أغانيها، ومنها أغنية “زار”، والتي حققت نجاح من خلال عرضها بفيلم “ميكرفون..للمزيد

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

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أونا

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