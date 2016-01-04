نشرة ONA للفضائيات| عودة «الحصري».. و«صبحي» يتصدر .. و«الليثي» الأفضل

إعداد: إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

تعود الإعلامية إيمان الحصري، الليلة، لتقديم برنامجها” 90 دقيقة” على شاشة المحور، بعد تعرضها لوعكة صحية استمرت 15 يومًا..للمزيد

تحتفل الإذاعة المصرية بجميع شبكاتها العاملة بعيد الميلاد المجيد الموافق الخميس 7 يناير الجاري..للمزيد

واصل برنامج برنامج “أعزائي المشاهدين.. مفيش مشكلة خالص”، الذي يقدمه النجم الكبير محمد صبحي، على شاشة CBC، نجاحه الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:” فيس بوك، تويتر، ويوتيوب “، حيث زادت نسبة متابعي الحساب الرسمي للبرنامج على “تويتر”، بمعدل عشرة في المائة، ليصل إلى 3الآف مُتابع ومائة وثلاثة عشر، أما الصفحة الرسمية للبرنامج على “فيس بوك”، فشهدت تطورًا ملحوظًا، حيث زاد عدد المتابعين لأكثر من 13ألف مُتابع خلال هذا الأسبوع فقط، ليصل مجمل متابعي الصفحة إلى 452.610 ألف مُتابع على الصفحة ..للمزيد

حصد الإعلامي د.عمرو الليثي، على المركز الأول في استفتاء جريدة “الوطن” لقائمة أفضل إعلامي بنسبة تصويت بلغت 15%.

> وعلى مستوى البرامج التليفزيونية حصد برنامج صاحبة السعادة لاسعاد يونس على المركز الأول بنسبة 31%، وبرنامج ما فيش مشكلة للفنان محمد صبحي، على المركز الثاني بنسبة 14 %، وفي المركز الثالث برنامج واحد من الناس للاعلامي د. عمرو الليثي بنسبة 10%​..للمزيد

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في سهرةٍ غنائية، أعضاء فريق “صوت الزحمة”، غدًا الثلاثاء، في “بوضوح’’ المذاع على شاشة الحياة، وتقدم الفرقة عددًا من أبرز أغانيها، ومنها أغنية “زار”، والتي حققت نجاح من خلال عرضها بفيلم “ميكرفون..للمزيد