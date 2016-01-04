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تجديد حبس مجدى قرقر و9 آخرين 45 يوما بتهمة التحريض على العنف

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تجديد حبس مجدى قرقر و9 آخرين 45 يوما بتهمة التحريض على العنف تجديد حبس مجدى قرقر و9 آخرين 45 يوما بتهمة التحريض على العنف
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الاثنين، تجديد حبس مجدى قرقر القيادى بحزب الاستقلال والمتحدث باسم تحالف دعم الإخوان، ومجدى حسين رئيس حزب الاستقلال، والشيخ فوزى السعيد، وناصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية و6 آخرين 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على العنف.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عدة تهم منها التحريض على العنف، ونشر الأخبار الكاذبة، وتكدير السلم العام.
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