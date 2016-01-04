ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز السادات بالمنوفية من ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وأقراص مخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات يفيد ورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث مركز شرطة السادات تفيد قيام كلا من(يوسف -ع ) 37 عاطل ، وشقيقه (جمعه) ـ 40 - عاما عاطل، ومطلوب التنفيذ عليه في عدة قضايا، ومقيمين دائرة مركز السادات بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين عقب تقنين الإجراءات.

تم ضبط المذكورين وضبط بحوزتهما 23 قطعة حشيش تزن 100 جرام ، 94 قرص مخدر لعقار الترامادول ، وسلاح ابيض ، مبلغ مالى قدره 1835 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بغرض الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائهما. تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 16 جنح السادات لسنه 2016 م وجارى العرض على النيابة.

وتمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، برئاسة الرائد رأفت نصار رئيس المباحث من ضبط علاء - م 34 - عاما ـ عامل ومقيم ابنهس مركز قويسنا، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع ، 14 قطعة حشيش ، مبلغ مالى خمسة آلاف جنيه ، هاتف محمول تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 436 جنح مركز قويسنا، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.