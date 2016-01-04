سامح شكرى من الرياض: علاقة مصر والسعودية استراتيجية ومصيرهما مشترك

أكد وزير الخارجية سامح شكرى على العلاقة الوطيدة الممتدة والتاريخية والراسخة بين مصر والمملكة العربية السعودية ، على المستويين الحكومى والشعبى.

جاء ذلك خلال لقاء صحفى لوزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السعودى عادل الجبير بمقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، على هامش اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى السعودى.

وتابع شكرى: "الشعور بأن المصير مشترك وأن مصر والمملكة هما ركيزة العمل العربى والسعى لتدعيم الأمن القومى العربى والانطلاق نحو طموحات الشعبين والأمة العربية والإسلامية، يجعل من هذه العلاقة علاقة استراتيجية تبنى على الخير وتبنى على الاستجابة لطموحات شعوبنا للتقدم والازدهار"، منوها بأن أعمال المجلس التنسيقى هى انطلاق نحو مستقبل ملىء بالتفاعل والإنجازات.

من جانبه، عبّر وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، عن شكره وتقديره للوزير شكرى على هذه الزيارة، وعلى كلماته الطيبة فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وفيما يتعلق بالأهداف المرجوة من قبل قيادة البلدين الشقيقين، معربا عن التطلع لمزيد من اللقاءات والزيارات الثنائية.