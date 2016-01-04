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رئيس الأهلي: لا نستطيع الحكم على بيسيرو الآن.. وقادرون على شراء أي لاعب

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رئيس الأهلي: لا نستطيع الحكم على بيسيرو الآن.. وقادرون على شراء أي لاعب رئيس الأهلي: لا نستطيع الحكم على بيسيرو الآن.. وقادرون على شراء أي لاعب

أكد محمود طاهر رئيس النادي الأهلي على أن مستقبل المدير الفني البرتغالي للفريق جوزيه بيسيرو في أمان، بالرغم من التهديدات بحل مجلس الإدارة.

وصرح طاهر عبر برنامج "ضيف السادسة" على قناة "beIN Sports" قائلا: "لن نسمح بالمساس باستقرار النادي الأهلي والحكم القضائي ليس نهائيا".

وأضاف رئيس المارد الأحمر "لن نستسلم للحكم القضائي لقد قدمنا استشكالا وأي اعتراض سيتم من خلال المحامين للجهات العليا، وسوف نقف أمام أي محاولة لضرب استقرار الفريق".

وتابع طاهر "فريق الكرة في معزل تام عن المشاكل التي تعيشها الإدارة وقد شددنا عليهم بالابتعاد عن تلك المشاكل تماما، وتعلمنا ذلك طوال حياتنا في الأهلي أن نتأكد أن الفريق يركز في كرة القدم فقط، وسوف نحافظ على استقراره."

واستطرد رئيس النادي الأهلي "من الصعب الحكم على مدرب الفريق جوزيه بيسيرو حاليا فهناك أسس للحكم على المدرب كتقييمه للاعبيه، فهو يمتلك 30 لاعب وعليه أن يختار 11 منهم فقط بالإضافة إلى طريقة إدارته للأمور كل ذلك يدخل في الحسبان."

وحول صفقات الشتاء، قال طاهر: " سنجتمع مع لجنة الكرة خلال ساعات لبحث الصفقات المطلوبة، فالنادي الأهلي لديه القدرة على جلب أي لاعب يريده ورأينا ذلك في الصيف".

الجدير بالذكر أن المحكمة قد حكمت بتأجيل الحكم في استشكال مجلس إدارة الأهلي حتى يوم 10 يناير المقبل.

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