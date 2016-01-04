أوباما لـ في الجول عن تشبيهه بمتعب: أتمنى أكون ربعه

أبدى يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الاتحاد السكندري المعار من صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، سعادته بالتشبيهات التي يلقاها بعماد متعب مهاجم الأهلي المخضرم.

أوباما سجل هدف الاتحاد السكندري الوحيد في الفوز على إنبي، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

وقال أوباما في تصريحات لـ FilGoal.com: "أهدافي في الدقائق الأخيرة كرم من الله وأسعد كثيرا بإسعادي للناس".

وأضاف "الأهم ه إحراز نقاط المباريات بطبيعة الحال، وفخور جدا بتشبيهي بعماد متعب كما يقول الإعلام".

أوباما أتم "أتمنى أن أصبح في ربع مستوى متعب، فهو لاعب عظيم وحقق الكثير للكرة المصرية".

ورفع أوباما رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 4 أهداف، سجلهم في 4 مباريات انتهوا جميعا بفوز الاتحاد السكندري بهدف مقابل لا شيء.