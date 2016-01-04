باكيتا وإسماعيل يوسف في مران الزمالك.. وميدو يجتمع بمرتضى

يتواجد ماركوس باكيتا المدير الفني للزمالك بصحبة إسماعيل يوسف مدير الكرة في مقر النادي قبل بداية مران الفرسان استعدادا للقاء الداخلية.

ويستعد الزمالك لملاقاة الداخلية يوم الثلاثاء والمؤجل من الجولة الخامسة من الدوري في ملعب بتروسبورت.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد قرر إقالة باكيتا من تدريب الفريق عقب تعادله مع مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق على أن يكون أحمد حسام "ميدو" هو المدرب الجديد.

في الوقت ذاته يتواجد ميدو بمنزل مرتضى منصور للاجتماع به لبحث تشكيل الجهاز الفني والإداري للفريق بعد توليه مهمة تدريب الفريق رسميا.

يذكر أن ميدو كان قد أكد في وقت سابق أنه سيكون مسؤولا عن نتيجة لقاء الداخلية على الرغم من توليه المسؤولية قبل المباراة بـ24 ساعة فقط (طالع التفاصيل).