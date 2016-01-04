لجنة المسابقات تكشف لـ في الجول – لماذا تم إيقاف غالي وليس متعب وعبد الحكيم

سؤال واحد فقط تردد على أذهان الجميع عقب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري العقوبات الخاصة بلقاء الأهلي والإنتاج الحربي. لماذا تم إيقاف حسام غالي مباراتين وكيف لم يتعرض عماد متعب ومحمود عبد الحكيم لأي عقوبة؟ عامر حسين يُجيب لـFilGoal.com.

لجنة المسابقات قررت إيقاف حسام غالي لاعب الأهلي مباراتين. إلى جانب إيقاف وائل رياض 4 مباريات وعبد الستار صبري مباراتين لسوء السلوك. (طالع التفاصيل)

اشتباكات ومناوشات كبيرة حدثت في لقاء الأهلي والإنتاج الحربي في اللحظات الأخيرة عقب تسجيل عماد متعب هدف فوز الأهلي في الوقت القاتل. (شاهد كل صور الاشتباكات)

وتحدث FilGoal.com مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات للإجابة عن عدة أسئلة ظهرت عقب قرارات اللجنة بخصوص لقاء الأهلي والإنتاج.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "قرارات الإيقاف والغرامات جاءت بناء على تقرير حكم المباراة والمساعدين".

وأضاف "عقوبة وائل رياض كانت سوء سلوك تجاه الحكم نفسه، ومن هنا كان الإيقاف لـ4 مباريات على عكس عبد الستار صبري وحسام غالي".

وأكمل حديثه قائلا: "إيقاف غالي جاء مثل إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك عقب أحداث لقاء السوبر المصري".

ليس متعب وعبد الحكيم

لماذا لم يتعرض كلا من عماد متعب ومحمود عبد الحكيم للعقوبة على الرغم من ظهورهما في الأحداث؟ يُجيب رئيس لجنة المسابقات.

ويوضح عامر حسين: "واقعة عماد متعب ومحمود عبد الحكيم لم تُسجل في تقرير المراقب أو حكم المباراة".

وأتم "الواقعة كانت واضحة أمام الجميع ولكن حكم المباراة لم يسجل أي شيء عن ذلك".

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