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اتحاد الكرة يخطر الأهلي بمواجهة الشرطة على بتروسبورت .. ويضع الكرة في ملعبه

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اتحاد الكرة يخطر الأهلي بمواجهة الشرطة على بتروسبورت .. ويضع الكرة في ملعبه اتحاد الكرة يخطر الأهلي بمواجهة الشرطة على بتروسبورت .. ويضع الكرة في ملعبه

أخطر اتحاد الكرة فريق الأهلي بمواجهة اتحاد الشرطة على ملعب بتروسبورت في واحدة من مؤجلات المارد الأحمر بالدوري المصري.

وكان من المفترض أن يواجه الأهلي نظيره الشرطة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة على ملعب برج العرب.

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وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة أبلغ الأهلي أنه سيواجه الشرطة على ملعب بتروسبورت وليس برج العرب.

وأخبر اتحاد الكرة الأهلي أنه في حالة رغبته بلعب المباراة على ملعب برج العرب عليه بإحضار الموافقات الأمنية لذلك، واتحاد الكرة لا يمانع.

ويلعب الأهلي مع الشرطة يوم الخميس المقبل.

ملعب بتروسبورت شكل عقدة للأهلي في المباريات الأخيرة، إذ إنه لم يحقق الفوز عليه سوى على الانتاج الحربي يوم الأحد.

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