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حازم إمام يعتذر عن عدم الانضمام للجهاز الفني للزمالك

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حازم إمام يعتذر عن عدم الانضمام للجهاز الفني للزمالك حازم إمام يعتذر عن عدم الانضمام للجهاز الفني للزمالك

قرر حازم إمام الاعتذار عن عدم الانضمام للجهاز الفني الجديد للزمالك، بعدما كان مرشحا للعمل مع أحمد حسام "ميدو" خلفا للبرازيلي ماركوس باكيتا.

وقال إمام لموقعه الرسمي: "أعتذر عن عدم قبول مهمة تدريب الزمالك بعد أن تم تغيير ما تم الاتفاق عليه بين مجلس إدارة نادى الزمالك والجهاز الفني الجديد بقيادة ميدو".

وتابع "أتمنى التوفيق للجهاز الفني الجديد، ولكنني قررت الانسحاب احتراما لاسمي وتاريخي واحتراما للاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم" .

وأتم "أكن كل الاحترام للجميع سواء مجلس الإدارة أو الجهاز الفني الجديد، والكابتن إسماعيل يوسف الذي لا دخل له باعتذاري وأتمنى له التوفيق".

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