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وفاة «الرجل الثاني» في الجيش الروسي بشكل مفاجئ

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وفاة «الرجل الثاني» في الجيش الروسي بشكل مفاجئ وفاة «الرجل الثاني» في الجيش الروسي بشكل مفاجئ

إيغور سيرغون

توفي رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية إيغور سيرغون اليوم بشكل مفاجئ عن عمر 58 عاماً.

وبعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  بتعازيه إلى أسرة سيرغون الذي كان حتى وفاته الرجل الثاني في قيادة هيئة الأركان بالجيش الروسي.

وأوردت برقية بوتين “كان إيغور دميتريفيتش  منذ دراسته في أكاديمية سوفاروف العسكرية حتى عمله في الاستخبارات العسكرية، في خدمة الوطن طوال عمره، عرفه زملاؤه ضابطاً حقيقياً وقائداً فذاً ومخضرماً، رجل شجاع ووطني حقاً”.

وتم تكليف سيرغون رسميا بمنصب رئيس الاستخبارات العسكرية في ديسمبر  2011 قبل أشهر من عودة بوتين إلى قصر الكرملين.

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