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باحث سورى :أكثر من 180 مليون عربى يستخدمون الإنترنت

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باحث سورى :أكثر من 180 مليون عربى يستخدمون الإنترنت باحث سورى :أكثر من 180 مليون عربى يستخدمون الإنترنت
قال جونى عبو الكاتب والباحث السياسى السورى، إن التنظيمات الارهابية منحت لنفسها حق استخدام تكنولوجيا العصر رغم تكفيرها تلك التقنيات بما يعد مفارقة عجيبة، مشيرا إلى أن العالم العربى به أكثر من 180 مليون يستخدمون الإنترنت ،والتنظيمات الارهابية وأهمها "داعش"استخدمته لنشر أفكارها.

جاء ذلك خلال جلسة "الفضاء الرقمى والتطرف" ضمن مؤتمر "صناعة التطرف: قراءة في تدابير المواجهة الفكرية"، المنعقد من 3 إلى 5 يناير الجارى بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة 18 دولة عربية يمثلها خبراء في التطرف والإرهاب وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإسلامية.

وطالب جونى الوطن العربى بمواجهه الفكر بالفكر ومواجهه استقطاب الإرهابيين للشباب العربى ، مشيرا إلى أن الجيل الحالى لا يقتنى أى قيم رمزية والنخبة فشلت فى تقديم خطاب بديل.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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