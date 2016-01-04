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مدير أمن قنا يكرم أمين شرطة ومجندًا لالتزامهما فى العمل

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مدير أمن قنا يكرم أمين شرطة ومجندًا لالتزامهما فى العمل مدير أمن قنا يكرم أمين شرطة ومجندًا لالتزامهما فى العمل
قرر اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا تكريم مجند وأمين عقب الزيارة المفاجئة لمركز شرطة نقادة، لانتظامهما والتزامهما فى العمل وذلك بصرف مكافأة مالية لهما.

وكان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا قام اليوم بزيارة مفاجئة لمركز شرطة نقادة للتأكد من يقظة القوات ومدى استعدادها، حيث قام مدير أمن قنا بتفقد الخدمات والتأكد من مدى انتظامها، وتفقد غرفة الحجز بمركز الشرطة.

واجتمع مدير الأمن، بضباط وأفراد المركز للتأكيد على مدى استعدادهم لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير، ومواجهة أى أعمال تخريبية بالتنسيق والقوات المسلحة.
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