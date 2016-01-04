بالصور.. 1750 سائحاً يزورون معبد الكرنك بالأقصر.. ورواج السياحة الداخلية

صرح الدكتور مصطفى وزيرى، مدير عام آثار الأقصر، أن عملية توافد السائحين الأجانب والمصريين لزيارة الآثار فى مطلع العام الجديد 2016، تسير بصورة مبشرة للغاية، حيث أن السياح الألمان يتوافدون بصورة كبيرة.

وأضاف مدير عام آثار الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا المناطق الأثرية أمس الأحد، بلغ 1000 سائح أجنبى من مختلف الجنسيات، بينما بلغ عدد الزائرين المصريين 610 سياح، وفى يوم السبت الماضى، بلغ عدد السياح الأجانب 1135 سائحا من مختلف الجنسيات بينما بلغ عدد الزائرين المصريين 450 زائرا.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيرى، أن الجنسيات التى تزور المعابد والمتاحف بمحافظة الأقصر، هى جنسيات صينية وكورية وهندية وإنجليزية وسويدية وألمانية وأوكرانية وأستونية، وذلك بخلاف المصريين الذين يقومون بزيارات يومية للمعابد بصورة كبيرة لتنشيط السياحة الداخلية.

فيما كشف مصدر مسئول داخل معبد الكرنك أنه زار المعبد أكثر من 1750 سائح خلال اليوم الاثنين فقط، وهو ما يعد مفاجأة كبيرة تبشر بموسم شتوى سياحى أفضل من سابقيه، حيث أن هؤلاء الزائرين قاموا بجولات فى جميع أرجاء معبد الكرنك لمشاهدة الحضارة الفرعونية القديمة.

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