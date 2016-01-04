انفجار ماسورة مياه يتسبب فى انقطاع المياه 5 أيام بقرية محلة حسن

تشهد قرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، انقطاع المياه منذ 5 أيام نظرا لانفجار خط المياه الرئيسى، وعدم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة بإصلاح الماسورة، مما تسبب فى لجوء المواطنين لاستخدام الطلمبات الحبشية ولجوء السيدات لاستخدام مياه الترع للغسيل.

وتقدم أهالى القرية بشكاوى للواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة لاتخاذ اللازم حيال الأزمة، وأجرى رئيس المدينة اتصالا بالعميد طارق الفولى المسئولعن فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وأكد أنه جارٍ إصلاح الماسورة الرئيسية المغذية للقرية وتوفير خط بديل من قرى كفر الجنينة وعطاف لضخ المياه منه للقرية لسد احتياجات المواطنين لحين إصلاح الماسورة الرئيسية.