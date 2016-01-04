ضبط 55 كيلو كبده فاسدة و250 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ببنى سويف

نجحت مباحث التموين ببنى سويف بالتنسيق مع الرقابة التموينية وإدارة الطب البيطرى فى ضبط 55 كيلو كبده فاسدة غير صالحة للإستخدام ا?دمى داخل مطعم بمدينة ببا جنوب المحافظة يمتلكه "والى. ن" وتم تحرير المحضر برقم 373 جنح مركز ببا بالواقعة.

كما تمكنت الحملة التى قادها المقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين وشارك فيها النقيب معتز حاتم معاون مباحث قسم التموين ومفتشى القسم سعيد سيف النصر، وائل حمدان، محمود عبدالمولى، وائل أحمد، هيثم معبد، من ضبط 180 كيلو لحم بقرى و70 كيلو لحم ضأن فى محلات الجزارة بمركز ومدينة ببا مذبوحة خارج المجازر الحكومية كما تم ضبط عدد من المخالفات التموينية التى تنوعت بين (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم الإعلان عن الأسعار، وحمل شهادة صحية وعدم تغطية اللحوم بالشاش) وتم تحرير محاضر بالمخالفات واخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق، وحررت المحاضر اللازمة وآحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيق.