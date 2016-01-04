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قنصلية مصر بجدة تجلى 46 شخصا من منفذ الوديعة البرى على الحدود اليمنية

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قنصلية مصر بجدة تجلى 46 شخصا من منفذ الوديعة البرى على الحدود اليمنية قنصلية مصر بجدة تجلى 46 شخصا من منفذ الوديعة البرى على الحدود اليمنية
فى إطار توجيهات وزير الخارجية سامح شكرى، بتكثيف الجهود لتأمين عودة المواطنين المصريين من اليمن، نجحت القنصلية العامة المصرية بجدة فى إجلاء 46 فرداً من أسرة واحدة من بينهم أربعة وثلاثون طفلاً من منفذ الوديعة البرى على الحدود اليمنية .

صرح بذلك السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية اليوم الإثنين، وأضاف أن القنصلية أصدرت وثائق سفر مصرية مؤقتة لكافة العالقين حتى يتمكنوا من دخول المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لعدم حملهم جوازات سفر.

وكلف السفير عادل الألفى قنصل العام فى جدة، فور تلقى البلاغ بوجود المواطنين على المنفذ، المستشار القانونى للبعثة بالتوجه إلى مكان تواجدهم، والذى يبعد عن مقر القنصلية العامة بحوالى 1300 كيلومتر، حيث سلمهم ممثل القنصلية وثائق السفر المطلوبة، واصطحابهم حتى العبور من المنفذ متجهين إلى مدينة جدة، تمهيداً لعودتهم إلى أرض الوطن.

وجدد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية دعوته لكافة المصريين المتواجدين فى مناطق الصراعات بسرعة التواصل مع القطاع القنصلى أو أقرب بعثة دبلوماسية حتى يتسنى تقديم العون المطلوب على وجه السرعة.

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مصر 365

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