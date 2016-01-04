بالصور.. محلب وكامل الوزير يتفقدان العمل بأنفاق قناة السويس فى الإسماعيلية

تفقد اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئاسة الجمهورية للمشروعات التنموية، موقع أعمال أنفاق قناة السويس بمدينة الإسماعيلية عصر اليوم الاثنين، ضمن جولة لمتابعة أعمال تنمية إقليم قناة السويس.

والتقى الوزير ومحلب بقيادات شركتى كونكورد وبتروجيت المشرفتين على أعمال حفر الأنفاق وتجهيز الطرق وقواعد ماكينات الحفر المنتظر وصولها من ألمانيا.

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وكان محلب ورئيس الهيئة الهندسية قد تفقدا أعمال توسعات ميناء شرق بورسعيد صباح اليوم برفقة الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، وموقع أنفاق بورسعيد.

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وقال اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وافق على إعادة تشغيل كوبرى السلام أعلى قناة السويس، لتسيير انتقال السيارات والمعدات العاملة بمشروعات التنمية بشرق بورسعيد، وتخفيف العبء على معديات القنطرة وبورفؤاد.



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