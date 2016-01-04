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بالفيديو والصور.. فى أول ظهور له بالبدلة الزرقاء.. إسلام بحيرى: "دا آخرة المفكرين فى مصر"

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بالفيديو والصور.. فى أول ظهور له بالبدلة الزرقاء.. إسلام بحيرى: "دا آخرة المفكرين فى مصر" بالفيديو والصور.. فى أول ظهور له بالبدلة الزرقاء.. إسلام بحيرى: "دا آخرة المفكرين فى مصر"
قال إسلام البحيرى خلال أثناء مغادرته محكمة جنوب القاهرة بزينهم، عقب تقديم استشكال على حبسه عاما باتهامه بازدراء الأديان، ” دا آخرة المفكرين فى “.
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>وكان المتهم إسلام بحيرى قد وصل فى حراسة أمنية مشددة بإشراف العميد ياسر فوزى رئيس حرس المحكمة، وكان المحامى جميل سعيد قد تقدم بالاستشكال إلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار هشام حمدى، طالبا فيه بصورة أصلية إلى النيابة العامة أن تصدر قرارا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقص وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.

كما تضمن الطعن بالنقض المقدم من دفاع إسلام بحيرى، طلب بطلان حكم محكمة الجنح المستأنفة بطلانا يصل إلى حد الانعدام نظرا لصدور الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة “بحيرى” من محكمة جنح قسم أول أكتوبر وهو الحكم الذى تأيد استئنافا وصار حائزا لقوة الشيء المقضى، مما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن ذات الواقعة، عملا بقاعدة قوة الشىء المقضى لوحدة السبب والموضوع والخصوم.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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