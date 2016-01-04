صور| تكريم مراقبي الأغذية على حصاد ضبطيات الفترة الماضية‎

كرم الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مراقبي ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وجميع مكاتب الأغذية بالإدارات، لما تم تحقيقه من ضبطيات فى مجال الأغذية الغير صالحة، والتي تتمثل في ضبط 526 طن و 207 كيلو أغذية غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و 81.505 لتر عصاير ومياة غازية، ومشروبات غير مصرح بإستعمالها.

كما تم إعدام 15.966 أغذية فاسده وذلك قبل وصولها للمستهلك، كما تم التوصية بغلق 604 منشأه إدارية لوجود بها خطر دائم علي الصحة العامة، كما تم تحرير 5.551 محضر للمشتغلين بالأغذية، لعدم حملهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض، وعدم نظافة اماكن تجهيز الأغذية.