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4 وزراء يطيروا إلى الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي

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4 وزراء يطيروا إلى الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي 4 وزراء يطيروا إلى الرياض للمشاركة في اجتماع المجلس التنسيقي

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

 

غادر مطار القاهرة الدولي، وزير الاستثمار، أشرف سلمان، ووزير القوي العاملة جمال سرور، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملأ، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر متوجهين إلى الرياض للمشاركة في فعاليات الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي السعودي المصري.

يتم خلال الاجتماعات استكمال المفاوضات مع المملكة على تفعيل كافة الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر مارس الاقتصادي في شرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التنموية، كما سيتم التفاوض مع الصندوق السعودي للتنمية للحصول على قروض ميسرة لتمويل المشروعات التنموية وعلى رأسها تنمية سيناء بفائدة 1,2% سنويًا، كما سيتم التفاوض مع المملكة لتقديم قروض لدعم الموازنة أو ودائع دولارية لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

يذكر أن وزيرا الخارجية والزراعة كانا قد توجها إلى الرياض في وقت سابق للمشاركة أيضًا في الاجتماع.

 

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