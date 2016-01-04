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«الأردن» تعلن تضامنها مع «السعودية» .. وتدين الانتهاكات الإيرانية

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«الأردن» تعلن تضامنها مع «السعودية» .. وتدين الانتهاكات الإيرانية «الأردن» تعلن تضامنها مع «السعودية» .. وتدين الانتهاكات الإيرانية

أرشيفية

اعتبرت مصادر رسمية أردنية اليوم الإثنين، أن ما تفعله إيران من التدخل في الشؤون الداخلية للدول “انتهاك صارخ وغير مقبول ومدان”، بالإضافة إلى مطالبتها باحترام اتفاقيات فيينا وحصانات البعثات الدبلوماسية.

وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة «الغد»، أن الأردن يقف إلى جانب المملكة العربية وأنه يعتبر ما فعلته إيران إزاء الأحداث الأخيرة “انتهاك صارخ وغير مقبول ومدان”.

ودعت المصادر الرسمية إيران إلى عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول واحترام اتفاقيات فيينا وحصانات البعثات الدبلوماسية.

يشار إلى أن السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعدما وصلت حداً غير مسبوق من التوتر إثر اقتحام سفارتها في طهران وإحراقها ونهب محتوياتها.

وبعد قطع السعودية علاقاتها تبعتها البحرين والسودان، فيما أعلنت الإمارات استدعاء سفيرها في طهران وخفض التمثيل الدبلوماسي مع ايران.

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