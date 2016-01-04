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تقرير أمريكى : مصر ضمن أكبر 30 دولة مصنعة للحشيش فى العالم

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تقرير أمريكى : مصر ضمن أكبر 30 دولة مصنعة للحشيش فى العالم تقرير أمريكى : مصر ضمن أكبر 30 دولة مصنعة للحشيش فى العالم
"القنب الهندى" أو ما يسمى بعد تصنيعه بالحشيش، يعد من المواد المخدرة التى يستخدمها الكثيرون، وهو أحد أكثر أسباب الإدمان المنتشرة فى .

وكشف الموقع الأمريكى "Healthyfoodhouse" عن مفاجأة من خلال تقرير عن أكبر الدول المنتجة للحشيش وهى فرنسا، التى تصنف من أكبر الدول المنتجة فى العالم، حيث تنتج ما يقرب من 70% من الإنتاج العالمى، كما تحتل الصين المرتبة الثانية بما يقرب من ربع الإنتاج العالمى، وبالنسبة للدول المنتجة له بنسب أصغر فهى بعض دول أوروبا وتشيلى وكوريا الشمالية.

ورصد التقرير أكبر 30 دولة مصنعة للحشيش، وهى النمسا وكندا وهولندا ونيوزيلندا والهند وإيطاليا واليابان وكوريا وبولندا ورومانيا وشيلى والصين وسلوفينيا، والسويد وسويسرا وتايلاند وتركيا والدنمارك ومصر وفنلندا وأوكرانيا وألمانيا وأستراليا، وبريطانيا العظمى والمجر وروسيا.

وجدير بالذكر أن دراسات سابقة رصدت أكثر الدول المستخدمة للحشيش، والتى يجب أن تتلقى العلاج، وكان من ضمن هذه الدول مصر وكندا وكولومبيا وأستراليا ونيوزلندا ونيجيريا والمكسيك، والنيجر.. كما كشفت أن إيران ونيوزلندا من أكثر الدول التى تتعاطى المخدرات بمستويات عالية، والأكثر احتياجا لتلقى العلاجات المناسبة لتغلب على الإدمان.

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