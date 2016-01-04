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الكويت تدين الاعتداء على سفارة السعودية فى طهران وتعتبره انتهاكا صارخا

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الكويت تدين الاعتداء على سفارة السعودية فى طهران وتعتبره انتهاكا صارخا الكويت تدين الاعتداء على سفارة السعودية فى طهران وتعتبره انتهاكا صارخا

>عبر مجلس الوزراء الكويتى عن إدانته واستنكاره الشديدين للأعمال العدوانية التى قامت بها جموع من المتظاهرين ضد سفارة المملكة العربية فى طهران وقنصليتها فى مشهد واقتحام السفارة وممارسة التخريب وإضرام النيران فيها.

وأكد المجلس فى بيان صادرعقب اجتماعه الأسبوعى اليوم الاثنين أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا الخاصة بالتزام الدول بحماية وصون البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة طاقمها تتحمل السلطات الإيرانية مسئوليتها، كما أكد وقوف دولة الكويت الى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها لجميع الإجراءات التى تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت السعودية أعلنت امس الأحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بعد تصريحات تحريضية اطلقها مسؤولون إيرانيون فى أعقاب تنفيذ المملكة أحكاما قضائية بحق 47 شخصا أدينوا بتهم إرهابية ما دفع جموع من المتظاهرين الإيرانيين لاقتحام مبنى سفارتها فى طهران وقنصليتها فى مشهد.
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