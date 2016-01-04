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اشتعال أحد خزانات النفط فى سرت والبرلمان الليبى يؤجل جلسته إلى الغد

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اشتعال أحد خزانات النفط فى سرت والبرلمان الليبى يؤجل جلسته إلى الغد اشتعال أحد خزانات النفط فى سرت والبرلمان الليبى يؤجل جلسته إلى الغد

>اشتعل أحد خزانات شركة "الهروج" النفطية الليبية اليوم جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات حرس المنشأت النفطية التابع للجيش الليبي، وتنظيم "داعش" بمنطقة الهلال النفطى بمدينة سرت.

وأكد مصدر أمنى اليوم أن فريق الإطفاء فى شركة الهروج بسرت أعلن حالة النفير واستدعاء رجال الدفاع المدنى بالشركة، لافتاً إلى أن الخزان الذى اشتعلت فيه النيران كان فارغا.
>يذكر أن ستة عناصر من تنظيم داعش لقوا مصرعهم فى وقت سابق من اليوم،جراء الاشتباكات الدائرة الآن مع حرس المنشأت النفطية، من ناحية أخرى أرجات جلسة مجلس النواب الليبى اليوم /الإثنين/ لعدم اكتمال النصاب القانونى لحضور الأعضاء.

وكان من المقرر فى حال اكتمال النصاب أن يصوت النواب على الاتفاق السياسى ويناقش بعض الاستحقاقات، أهمها تعديل الإعلان الدستورى بما يتناسب مع بنود الاتفاق.
>وكان مجلس النواب قد أجل جلسته الأسبوع الماضى لعدم اكتمال النصاب القانونى وعقد جلسة تشاورية، على أن يجرى التصويت على الاتفاق السياسى اليوم الإثنين أو غدًا.
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مصر 365