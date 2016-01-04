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بالفيديو | هبة قطب في برنامج بوضوح تقول “ده انت عاوز قطم رقبتك” رداً على سؤال أحد من المشاهدين

  • الصحة
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بالفيديو | هبة قطب في برنامج بوضوح تقول “ده انت عاوز قطم رقبتك” رداً على سؤال أحد من المشاهدين بالفيديو | هبة قطب في برنامج بوضوح تقول “ده انت عاوز قطم رقبتك” رداً على سؤال أحد من المشاهدين

الزواج هو نصف الدين ، والزواج أيضاً يعصمك من مخاطر التي تؤذي بها نفسك وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  في حديثه الكريم ” يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء “

هبة قطب في برنامج بوضوح مع عمرو الليثي:

ومن خلال استضافة الدكتورة “هبة قطب” الاستشارية في الطب الشرعي والعلاقات الزوجية في برنامج “بوضوح” ، والذي يقدمه الإعلامي “عمرو الليثي” ، والذي يذاع عبر الفضائية المصرية قناة “الحياة” ، تحكي قصة حالة مرت عليها .

يقول متصل بالبرنامج : ” أنه يشاهد الأفلام الإباحية كثيرا مع أصدقائه ، والآن يشعر بالندم كثيرا وان الله سوف يعاقبه ، ويعود لها مرة أخرى لمشاهدتها عند ممارسته العادة السرية ويقول ما هو الحل ؟ ”

رداً من “قطب” : ” ده عاوز قطم رقبته ” مضيفة أنه لابد أنه يوقف عن مشاهدة الأفلام ، ويرجع إلى الله ويندم على ما فعل ، وسؤال “الليثي” لها “أنه غير متزوج ، فماذا يفعل ؟ ”

قالت “قطب” : “لا بد أن يتزوج” وأوضحت في حديثها ” أن عصرنا هذا كمية العنوسة كبيرة جداً ، وان الفتيات يقبلن الزواج تحت أي ظرف من ظروف الشباب والإمكانيات الحالية ، وانه يبحث على بنت الحلال وأن يستعفف وان الله لن يصلح حاله إلا بعد ترك هذا الطريق ”

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