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محافظ الفيوم ووفد جهاز الخدمة الوطنية يتفقدان منافذ بيع السلع المخفضة

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محافظ الفيوم ووفد جهاز الخدمة الوطنية يتفقدان منافذ بيع السلع المخفضة محافظ الفيوم ووفد جهاز الخدمة الوطنية يتفقدان منافذ بيع السلع المخفضة
قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم واللواء مصطفى أمين على، واللواء عبد الله محمد قناوى، واللواء نادر زكي موسى، ممثلو وفد جهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة، واللواء خالد عبد العزيز جبرتى سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد، بتفقد منافذ البيع المعدة لطرح المواد الغذائية للمواطنين، بمنطقة عمارات الأمل أمام مجلس المدينة، بموقع المعرض الدائم لتسويق السلع، ومنطقة مجزر الدواجن بكيمان فارس ، أمام إدارة غرب التعليمية، حيث تم تجهيز الأماكن المخصصة كمنافذ للعرض وبيع السلع.

وأشار محافظ الفيوم إلى أنه يتم طرح المواد الغذائية المجمدة والمجففة والباردة من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بأسعار فى متناول المواطنين، كما يتم طرح اللحوم البلدية المدعمة من قبل المحافظة، إضافة إلى الدواجن والأسماك والمواد الغذائية وغيرها من الخضروات والبقوليات.

وأضاف المحافظ أن منافذ البيع تم تجهيزها التجهيز اللائق لاستقبال السلع والمواد الغذائية الضرورية، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالبسطاء ولن تدخر جهداً فى تقديم العون لهم وتيسير سبل معيشتهم .

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مصر 365