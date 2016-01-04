بدء تلقى تظلمات قرعة الوحدات السكنية بمدينة قنا

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم البدء فى تلقى تظلمات قرعة الوحدات السكنية بمدينة قنا، والبالغ عددها 929 وحدة بمنطقتى الكنوز والمساكن، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته لمجلس مدينة قنا بفحص التظلمات خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده محافظ قنا لبحث مطالب وشكاوى المواطنين والتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وطمأن محافظ قنا الأهالى أن الشهور المقبلة ستشهد توزيع نحو 10 آلاف وحدة سكنية تابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعى على أهالى المحافظة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.