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باحث بمكتبة الإسكندرية: تنظيم داعش يحاول أن يروج لنفسه كدولة شمولية

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باحث بمكتبة الإسكندرية: تنظيم داعش يحاول أن يروج لنفسه كدولة شمولية باحث بمكتبة الإسكندرية: تنظيم داعش يحاول أن يروج لنفسه كدولة شمولية
قال محمد العربى باحث بمركز الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية إن الإعلام الداعشى أصبح يروج لنفسه على أنه دولة شمولية بالكامل، و ليس مجرد تنظيم، مشيرا إلى أن تنظيم داعش يحاول أن يروج نفسه كنموذج لدولة الخلافة الإسلامية التى يسعون إلى بنائها، و انتقل من مرحلة الترويع فى الإعلام إلى مرحلة طرح نفسة كبنيان لدولة الخلافة.

جاء ذلك خلال جلسة "الفضاء الرقمى و التطرف" من مؤتمر "صناعة التطرف: قراءة فى تدابير المواجهة الفكرية"، بعنوان " الثابت و المتغير فى بنية التطرف"، الذى يعقد فى الفترة من 3 إلى 5 يناير 2016 بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة من 18 دولة عربية تضم خبراء فى مجالات التطرف والإرهاب وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والإسلامية.

و أشار إلى الأدوات المستخدمة فى الحركات الجهادية وصولا إلى داعش قد تطورت بتطور أدوات الإعلام فى العالم، حيث انتقل من بروبجاندا الجهاد إلى الدولة الشمولية.

و أشار إلى أن التنظيم الداعشى انتقل من مرحلة التنظيم الشبكى إلى الدولة ذات البنية لقيادات محكمة، لها بينان و لها خليفة و ستغزو العالم كله، مما أثر على استخدام الألفاظ فى البيانات و الرسائل الإعلامية.

و أكد على أن التنظيم الداعشى يرسل الرسالة المناسبة الى الجهه المستهدفة ، و يتم مراعاة ذلك خاصة عند مخاطبة العنصر النسائى لاستقطابهم ، كما يعتمدون فى ارسال رسائلهم الى الغرب الى الداعشيون من الغرب أنفسهم، مشيرا الى أن هناك استراتيجية كاملة يعمل من خلالها تنظيم داعش ، و هو تنظيم شبكى ليس له قيادة مركزية تحاول ان ترث بنية تنظيم القاعدة ، و هو يعمل بشكل غير مباشر من خلال المنتديات و الشبكات الخفية لنشر الرسائل المختلفة لهم ، و قد يصعب الحصول عليه على شبكة الانرتنت بشكل مباشر.

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