أخبار عاجلة

شكسبير يكتب التاريخ مع ليستر.. وسان جيرمان محتكر الألقاب في فرنسا -
الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب -
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين -
«تامر حسني بيفكرني بنفسي» و«انضربت مرتين».. أبرز 10 تصريحات لمحمد فؤاد -
العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

نقيب السينمائيين يطالب الفنانين بإيقاف التصوير يوم 30 يونيو للمشاركة في المظاهرات

Google+ Print
نقيب السينمائيين يطالب الفنانين بإيقاف التصوير يوم 30 يونيو للمشاركة في المظاهرات نقيب السينمائيين يطالب الفنانين بإيقاف التصوير يوم 30 يونيو للمشاركة في المظاهرات

كتب : انتصار حسنى منذ 22 دقيقة

صرح مسعد فودة، نقيب السينمائيين، أنه قام بمبادرة لإيقاف تصوير جميع الأعمال الفنية التي يتم تصويرها حاليا يوم 30 يونيو، حيث قام بإرسال رسائل إلى كل أعضاء النقابة من مخرجين ومديري تصوير وغيرهم، الذين يشاركون في هذه الأعمال سواء مسلسلات أو أفلام.

وأوضح فودة أن هناك استجابة من كل الأعمال بإيقاف التصوير، لمشاركة الشعب المصري في التظاهرات، التي دعت لها حركة "تمرد" لنزع الشرعية من الرئيس محمد مرسي.

وأضاف فودة أن هناك سببا آخر لإيقاف التصوير يوم 30 يونيو، حيث إن هناك قلقا ومخاوف من الهجوم على أماكن التصوير، لافتا إلى أن الفن والفنانين مازالوا يتعرضون لهجمة شرسة منذ تولي الإسلاميين الحكم، وأشار مسعد فودة أن نقابة السينمائيين بأعضائها يشاركون من أول يوم في الاعتصام أمام مكتب وزير الثقافة للمطالبة بإسقاطه وسيستمر الاعتصام هناك حتى يوم 30 يونيو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية