نقيب السينمائيين يطالب الفنانين بإيقاف التصوير يوم 30 يونيو للمشاركة في المظاهرات

كتب : انتصار حسنى منذ 22 دقيقة

صرح مسعد فودة، نقيب السينمائيين، أنه قام بمبادرة لإيقاف تصوير جميع الأعمال الفنية التي يتم تصويرها حاليا يوم 30 يونيو، حيث قام بإرسال رسائل إلى كل أعضاء النقابة من مخرجين ومديري تصوير وغيرهم، الذين يشاركون في هذه الأعمال سواء مسلسلات أو أفلام.

وأوضح فودة أن هناك استجابة من كل الأعمال بإيقاف التصوير، لمشاركة الشعب المصري في التظاهرات، التي دعت لها حركة "تمرد" لنزع الشرعية من الرئيس محمد مرسي.

وأضاف فودة أن هناك سببا آخر لإيقاف التصوير يوم 30 يونيو، حيث إن هناك قلقا ومخاوف من الهجوم على أماكن التصوير، لافتا إلى أن الفن والفنانين مازالوا يتعرضون لهجمة شرسة منذ تولي الإسلاميين الحكم، وأشار مسعد فودة أن نقابة السينمائيين بأعضائها يشاركون من أول يوم في الاعتصام أمام مكتب وزير الثقافة للمطالبة بإسقاطه وسيستمر الاعتصام هناك حتى يوم 30 يونيو.