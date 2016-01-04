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صور| محافظ قنا يبدأ في تلقي تظلمات قرعة الوحدات السكنية بالمدينة

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صور| محافظ قنا يبدأ في تلقي تظلمات قرعة الوحدات السكنية بالمدينة صور| محافظ قنا يبدأ في تلقي تظلمات قرعة الوحدات السكنية بالمدينة

أكد ​عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، أنه تم البدء في تلقي تظلمات قرعة الوحدات السكنية بمدينة قنا، والبالغ عددها 929 وحدة سكنية بمنطقتي الكنوز والمساكن، مشيرًا إلي أنه أعطى تعليماته لمجلس مدينة قنا بفحص التظلمات خلال أسبوع .

 جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده محافظ قنا لبحث مطالب وشكاوى المواطنين، والتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة.

وطمأن محافظ قنا الأهالي بأن الشهور القادمة ستشهد توزيع حوالي 10 آلاف وحدة سكنية، تابعة لمشروعات الإسكان الاجتماعي، على أهالي المحافظة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين .

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