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«المصريين الأحرار»: نعمل على صياغة قوانين متعلقة بحل مشاكل النوبة

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«المصريين الأحرار»: نعمل على صياغة قوانين متعلقة بحل مشاكل النوبة «المصريين الأحرار»: نعمل على صياغة قوانين متعلقة بحل مشاكل النوبة

شهاب وجيه – أرشيفية

أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحزب يولي اهتمامات قصوى بحل المشاكل المتراكمة التي يعاني منها أهالي النوبة. أن الحزب لديه نائب في البرلمان عن دائرة النوبة وهو النائب ياسين عبد الصبور، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل حاليًا على صياغة القوانين المتعلقة بحل مشاكل النوبة، تمهيدًا لعرضها خلال انعقاد جلسات البرلمان المقبل.

وأضاف “وجيه”، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحزب، الذي عقد اليوم الاثنين، أن مشاكل المحليات في محافظات لن تنتهي إلا بانتخاب المجالس المحلية، موضحًا إلى جاهزية “المصريين الأحرار” لخوض انتخابات المحليات، وعرض قانون المحليات الجديد لمناقشته في مجلس النواب.
> ووجه المتحدث، التهنئة لجموع المصريين بمناسبة العام الجديد، كما توجه بالتهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن تمنيات الحزب بأن يتحقق خلال هذا العام ما يتطلع إليه المواطن المصري من تقدم ورخاء.

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