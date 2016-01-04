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«المسابقات» تعلن إيقاف «حسام غالي».. وعقوبات الإنتاج الحربي

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«المسابقات» تعلن إيقاف «حسام غالي».. وعقوبات الإنتاج الحربي «المسابقات» تعلن إيقاف «حسام غالي».. وعقوبات الإنتاج الحربي

جانب من خناقة الأهلي والإنتاج

قررت لجنة مسابقات الدورى الممتاز برئاسة عامر حسين، إيقاف حسام غالى لاعب الأهلى مباراتين لسوء السلوك أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة التى انتهت بفوز القلعة الحمراء 1/0.

وقررت اللجنة إيقاف وائل رياض شيتوس مدرب الانتاج، 4 مباريات وعبد الستار صبرى مدرب الإنتاج مباراتين للسلوك غير الرياضى لحكم المباراة، كما قررت لجنة المسابقات بقيادة عامر حسين، إيقاف مدلك الإنتاج 8 مباريات لمحاولته الاعتداء على الحكم، ومنع عاملى الإنتاج من مرافقة الفريق لنهاية الموسم، وتغريم الأهلى والإنتاج 10 آلاف جنيه لعدم الالتزام بالتواجد على مقاعد البدلاء.

 

 

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