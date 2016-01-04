الإذاعة المصرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

كتبت: إنجي لطفي

تحتفل الإذاعة المصرية بجميع شبكاتها العاملة بعيد الميلاد المجيد الموافق الخميس 7 يناير الجاري.

وصرحت نادية مبروك، رئيس الإذاعة المصرية، بأن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد للأقباط الأرثوزكس، سيبدأ مساء الأربعاء القادم، حيث ستنقل موجات الإذاعة قداس عيد الميلاد على الهواء من الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، والتي يرأس الصلاة منها قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك على الموجات المتوسطة لشبكة الشباب والرياضة وموجات FM لشبكة البرنامج العام وموجة إذاعة الإسكندرية المحلية والموجة القصيرة الموجهة لكل من إثيوبيا واستراليا.

و تذيع شبكات الإذاعة مجموعة من التعاني لبعض رجال الدين المسيحي وبعض الشخصيات العامة على مختلف موجات الإذاعة، بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي ستحتفل بالمناسبة على مختلف الشبكات، فعلى موجات صوت العرب ستذاع برامج طبعًا أحباب عن أواصر الوحدة بين ابناء الوطن، وحلقة خاصة من البرانامج الغنائي، أغاني وعجباني، والشارع العربي ويستعرض الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مختلف أقطار الوطن العربي وأغنيات اليوم ومختارات لعبد الحليم حافظ وفيروز وماجدة الرومي، وجوليا بطرس، محمود العسيلي، بشرى، محمد منير.

وتحتفل الشبكة الثقافية بالمناسبة، حيث ينقل البرنامج الأوروبي المحلي القداس الذي يقام بكنيسة القديس جريجوس المنور بالظاهر مترجمًا إلى مختلف اللغات، كما يقدم البرنامج الأوروبي أيضًا موسيقي تراثية وترانيم عيد الميلاد احتفالاً بالمناسبة.