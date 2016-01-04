رفع جلسة نظر استشكال إسلام بحيرى فى قضية ازدراء الأديان لإصدار القرار

رفعت منذ قليل غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم جلسة نظر الاستشكال المقدم من جميل سعيد المحامى، رئيس هيئة الدفاع عن الكاتب والباحث إسلام بحيرى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده مؤخرا من محكمة الجنح المستأنفة بحبسه لمدة عام واحد لإدانته فى قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامى لاصدار القرار.

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وكان المحامي جميل سعيد قد تقدم بالاستشكال إلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية المستشار هشام حمدى، طالبا فيه بصورة أصلية إلى النيابة العامة أن تصدر قرارا بشكل مباشر بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم عليه من الدفاع أمام محكمة النقض، وبصورة احتياطية بعرض الاستشكال على غرفة المشورة لنظره والفصل فيه.

كما تضمن الطعن بالنقض المقدم من دفاع إسلام بحيرى، طلب بطلان حكم محكمة الجنح المستأنفة بطلانا يصل إلى حد الانعدام، نظرا لصدور الحكم على غير مقتضى حكم سابق قضى ببراءة "بحيري" من محكمة جنح قسم أول أكتوبر وهو الحكم الذي تأيد استئنافيا وصار حائزا لقوة الشيء المقضي، مما يمنع إعادة محاكمته مرة أخرى عن ذات الواقعة، عملا بقاعدة قوة الشيء المقضي لوحدة السبب والموضوع والخصوم.