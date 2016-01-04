حبس أمين شرطة و2 آخرين كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين بالوايلى

قررت نيابة الوايلى حبس "ا.ز" أمين شرطة بدائرة قسم شرطة الوايلى، و2 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالنصب على المواطنين، وتلقى رشاوى من أصحاب المحلات بمنطقة الوايلى، عقب تحرير محاضر ضد ملاك المحلات التجارية.

البداية تعود بقيام المتهم بتكوين تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد من أصدقائه منتحلين صفة أمناء شرطة، حيث يقوم بتحرير محاضر ضد المحلات التجارية المخالفة فى منطقة الوايلى، واستفزازهم للحصول على رشاوى ومبالغ مالية لعدم تحرير تلك المحاضر.

وبورود عدة بلاغات إلى قسم شرطة الوايلى من أحد أصحاب المحلات التجارية الكبيرة "محل كشرى شهير"، وبتتبع المتهم وبقية التشكيل، تم التأكد من صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين .