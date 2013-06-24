وصول النجم الفلسطيني محمد عساف بعد فوزه بلقب "أراب أيدول"

كتب : حسن حسين منذ 2 دقيقة

شارك العشرات من الجالية الفلسطينية بالقاهرة، ومعهم السفير الفلسطيني بركات الفرا وأعضاء السفارة الفلسطيني في استقبال نجم برنامج "آراب أيدول" محمد عساف بمطار القاهرة، قادما من لبنان بعد حصوله على اللقب، بعد منافسة شرسة مع النجم المصري أحمد جمال والسورية فرح يوسف.

ووجه عساف الشكر للشعب العربي، وقال إن المنافسة كانت شرسة مع النجوم، ولكنه تمكن بتوفيق الله وبإصرار كبير من النجاح وتحقيق اللقب الذي أسعد الفلسطينيين والعرب.

وأضاف: لم أكن أتوقع الفوز باللقب الغالي في بداية المسابقة، ولكن بالدفع الجماهيري والمساندة الكبيرة وإعجاب لجنة التحكيم تمكنت من تحقيق اللقب الذي كان مفاجأة لي من العيار الثقيل.

وأشار إلى انه لديه سعادة كبيرة بتواجده في مصر لأنها تمثل له فاتحة خير، لأنها المحطة الأولي لانطلاقه للمسابقة، وقال: أتمنى أن تكون انطلاقتي للنجومية الكبرى، مضيفا "أنا بالقاهرة لعدة ساعات ثم أتوجه إلى قطاع غزة لحضور مراسم الاحتفال بي حيث ينتظرني أشقائي من الشعب الفلسطيني"، وقد رافق عساف والده ووالدته وأفراد أسرته فور وصولهم من بيروت على الطائرة اللبنانية.

بينما أكد السفير الفلسطيني بركات الفرا، أن عساف نجح في تشريف الشعب الفلسطيني، وأشاد بصوته قائلا إن لجنة التحكيم قالت إن هذا الصوت لم نسمعه منذ 50 سنة وموهبته تفرد نفسها على الساحة والجميع احترمه لأداءه وصوته الأكثر من رائع، وقال سوف يتم تكريمه داخل قطاع غزة وسط محبيه من أبناء الشعب الفلسطيني.