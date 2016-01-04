ساقطة عقب إلقاء القبض عليها بشرم الشيخ: "زباين نضاف وبنشط السياحة"

تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، مساعد الوزير، من ضبط ساقطة تقوم باستقطاب راغبى المتعة الجنسية من السائحين العرب.

جاء ذلك عقب تلقى اللواء علاء السباعى، مدير مباحث الإدارة إخطارا يفيد بقيام فتاة عشرينية تستغل جمالها فى استقطاب راغبى المتعة الحرام من السائحين العرب بشرم الشيخ بمقابل مادى.

وتأكيدًا على ضبط كل أشكال الجريمة بكل صورها، كلف العميد أشرف يعقوب، مدير إدارة شرطة السياحة بجنوب سيناء، بتشكيل فرق بحث وتحرى لضبط المتهمة فى نطاق جنوب سيناء بإشراف العقيد إبراهيم الحديدى، مفتش المباحث.

وعلى الفور قاد العقيد خالد المليجى، رئيس مباحث شرطة السياحة بجنوب سيناء، إجراء التمشيط على المنشآت السياحية.

وتمكن المقدم وليد عابدين، رئيس مباحث سياحة شرم الشيخ، بالاشتراك مع كل من المقدمين محمود عبد الحميد ومحمد أبو زيد والرائدين هانى قدادة وكريم عيد رجال شرطة السياحة من ضبط المتهمة "و.ح" أثناء قيامها بالاتفاق واصطياد السائحين عقب إقامتها فى أحد الفنادق بشرم الشيخ، لإغراء راغبى المتعة وقضاء ليلة حمراء بصحبتهم مقابل 800 جنيه فى الساعة الواحدة، وبالكشف الجنائى عليها تبين أنها سبق ضبطها فى قضيتى آداب.

وبمواجهتها اعترفت بما هو منسوب إليها، وأضافت أنها اتجهت إلى هذا المجال بسبب مرورها بضائقة مالية فاتجهت إلى هذا المسار وأنها عضوة فى شبكة للدعارة ترسل فتيات لإحدى الدول الخليجية.

وعن سبب تواجدها فى شرم الشيخ قالت: "زباين نضاف وبنشط السياحة"، وبالعرض على اللواء خالد مروان، مساعد المدير العام للشرطة السياحية لمنطقة القناة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإرسالها إلى جهات التحقيق.