تجديد حبس العالم المزيف المتهم بانتحال صفة والتعاقد على تدريب مليون شاب

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة اليوم حبس "أحمد.ع.ن"، والشهير بالعالم المصرى رئيس الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام والإعلام الصحى، والباحث فى علوم الجولوجيا والآثار، بتهمة التزوير والتزييف، وانتحال صفة دكتور، وتنفيذا لعدد من الأحكام القضائية الصادرة بحقة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهم أنه حاصل على الشهادة الإعدادية، وأنه انتحل صفة واسم العالم المصرى الدكتور أحمد نصار، المتخصص فى علوم أبحاث الأهرام والآثار والإعلام الصحى، وأنشأ جمعيتين، الأولى باسم الجمعية المصرية لعلوم وأبحاث الأهرام، والأخرى باسم المجلس القومى للشباب.

واعترف المتهم فى التحقيقات بالتهم الموجهة إليه، وقال إنه انتحل صفة واسم العالم المصرى الدكتور أحمد نصار، وتمت استضافته فى بعض القنوات الفضائية بتلك الصفة بغرض تحقيق الاستفادة المادية والأدبية من وراء ذلك.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عقد عدة ندوات علمية تدريبية مع مؤسسات خاصة وحكومية، أبرزها وزارة الشباب والرياضة بتمويل من الوزارة، لعقد برامج متعددة الأهداف، لتدريب مليون شاب، كما ظهر المتهم فى العديد من القنوات الفضائية وكتابة مقالات صحفية فى بعض الجرائد الحكومية والخاصة تحت المسمى المزيف.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة بحوزته، وهى شهادات تقدير موجهة للمتهم بصفته المزيفة منسوب صدورها لجامعة الدول العربية "الاتحاد العام للمنتجين العرب"، وشهادة تقدير للمتهم منسوبة لمنظمة السلام العالمى وخطاب منسوب لوزارة الشباب والرياضة موجه للمتهم لدعوته لحضور اجتماع تنسيقى عالمى وكمية من الخطابات المنسوبة لجمعية المتهم موجهة للعديد من المؤسسات الحكومية والسفارات لتوضيح أهداف الجمعية طالبا دعم مالى ومعنوى، فضلاً عن بعض الشهادت الأخرى.