مباحث سوهاج الجنائية تضبط 3 أطنان حلويات و13 ألف قطعة بسكويت غير صالحة

أوضح العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج لـ"اليوم السابع"، أنه فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة الجرائم التموينية، وتحقيق أقصى ‏رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية ومكافحة فساد الأغذية والسلع مجهولة المصدر، شنت إدارة مباحث التموين برئاسة العقيد محمد نصحى مدير الإدارة، حملة تموينية مكبرة ‏أسفرت عن ضبط "15" قضية تموينية من بينها ضبط "طارق.م.إ.ع"،‏ 42 سنة، صاحب مخزن حلويات، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، لإدارته نشاطًا تجاريًا ‏بدون ترخيص وحيازة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط 3 أطنان و650 كجم حلويات بالشيكولاتة والكريمة مختلفة الأنواع، 13848 قطعة بسكوت ‏بالشيكولاتة مختلفة الأنواع، 70 كيلو جرام حمص، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين.

‏كما تم ضبط ناصر.ر.م، 25 سنة، صاحب محل لبيع كروت الشحن ويقيم دائرة مركز المراغة، لبيعه كروت شحن محمول ‏بأزيد من السعر المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين.

كما تم ضبط "6" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، "3" قضايا عدم حمل شهادة صحية، قضية غلق مخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، قضية إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، و‏تم لتحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارِ العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.