فلاح يعتدى بسلاح أبيض على زوجته بسبب سوء سلوكها فى المنيا

تعدى فلاح على زوجته بقصد التخلص منها بسبب سوء سلوكها ووجود علاقة عاطفية مع أحد الأشخاص.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارا من العميد عبد الفتاح الشحات مدير البحث الجنائى، يفيد بحضور " على.م "34 سنة فلاح لنقطة شرطة صندفا، وإبلاغه عن نفسه بمحاولته التخلص من زوجته،

>وبالانتقال تبين أن المبلغ من قرية صندفا، وأنه تعدى علي زوجته " فريجة. ع" 32سنة ربة منزل بسلاح أبيض كان بحوزته، محاولا قتلها عن طريق ذبحها بسبب سوء سلوكها وتورطها فى علاقة عاطفية مع آخر يدعى حمدى ا ع 42 سنة فلاح مقيم بذات الناحية.

تم نقل الزوجة لمستشفى بنى مزار وحالتها الصحية خطيرة، وتبين إصابتها بجرح قطعى 10 سم بالرقبة وعدة طعنات بالصدر والبطن. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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