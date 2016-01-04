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أمن الموانئ يضبط كاميرات مراقبة ذات تقنية عالية مخالفة للقانون بالسخنة

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أمن الموانئ يضبط كاميرات مراقبة ذات تقنية عالية مخالفة للقانون بالسخنة أمن الموانئ يضبط كاميرات مراقبة ذات تقنية عالية مخالفة للقانون بالسخنة
تمكنت مباحث الموانى بالسويس، بالتنسيق مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط كمية كبيرة من الكاراتين بداخلها كاميرات مراقبة ذات تقنية عالية جدا دون إذن مسبق من الأمن، مخبأة داخل حاوية قادمة من الصين واردة لميناء السخنة.

كانت معلومات قد وردت للعميد محمد القفاص رئيس مباحث موانى السويس، تفيد بإعتزام إحدى شركات الاستيراد والتصدير، جلب كمية كبيرة من أجهزة الاتصال وكاميرات المراقبة المحظور دخولها البلاد، وذلك بإخفائها داخل حاوية قادمة من الصين.

على الفور تم إخطار اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، واللواء هشام درويش مدير المباحث بالإدارة، والعميد عبد العزيز كمال رئيس مباحث الإدارة العامة لتأمين محور القناة، وأمروا بتدقيق أعمال التفتيش على الحاويات الواردة للميناء، وسرعة ضبط الأجهزة.

وتم تحديد الحاوية عصر اليوم تابعة لشركة " أ . أ " للاستيراد والتصدير للاجهزة الالكترونية وبتفتيشها تم ضبط 50 كارتونة بداخلها كاميرات المراقبة وكافة الأجهزة الالكترونية المخالفة وتم التحفظ عليها وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر 365