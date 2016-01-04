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محافظ بنى سويف يستقبل رئيس شركة سامسونج مصر ويؤكد على تذليل المعوقات

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محافظ بنى سويف يستقبل رئيس شركة سامسونج مصر ويؤكد على تذليل المعوقات محافظ بنى سويف يستقبل رئيس شركة سامسونج مصر ويؤكد على تذليل المعوقات
أكد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اليوم الاثنين، على ضرورة التواصل مع المستثمرين الجادين، والعمل على حل المشاكل التى تواجههم بشكل سريع، فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتذليل كافة المعوقات التى تواجه الاستثمار، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلاً إيجابياً بين جميع الأطراف المعنية بالاستثمار من الجهات التنفيذية بالمحافظة، من أجل تحقيق الصالح العام ودفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بمستر "جون" رئيس شركة سامسونج إليكترونكس ، والذى قدم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه منصبه الجديد، حيث أطلع رئيس الشركة المحافظ على الموقف الحالى لشركة سامسونج من حيث الاستثمارات ومراحل وخطوط الإنتاج وقوة العمل والخطط المستقبلية سواء الخاصة بالتوسعات أو زيادة الصادرات، وبعض الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بالجمارك وعملية استيراد بعض الخامات الداخلة فى عمليات الإنتاج.

وأعرب رئيس شركة سامسونج عن رغبته فى قيام المحافظ بزيارة لمصنع الشركة، مشيرًا إلى أن حصيلة تصدير إنتاج مصنع الشركة بلغت العام الماضى 800 مليون دولار.
>اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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