مستفشى في أسوان تستخدم في الدعارة و الشرطة تلقي القبض عليهم

الرنا يعتبر الزنامن أحد الكبائر , و الكبائر كما نعمل أن الله سبحانه و تعالى جعل بعض الكبائر انه يجب التوبة كبيرة و توبة حقيقة حتى يغفر الله عنك , و ان الله سبحانه و تعالى جعل للكبائر عذاب كبير و قد يخلد الانسان في جهنم بسبب الكبائر , و من الكبائر التي يكون عقبها كبير و شديد عند الله سبحانه و تعالى هي ترك الصلاة و الزنا و عقوق الوالدين و القتل , لذلك يجب ان تبتعد عن فعل هذه الاشياء و ان تستغفر الله في كل كبيرة و صغيرة , و اليوم سوف نتحدث عن خبر جديد من أسوان و هو استخدام مستشفى مجهورة لرتكاب الفحشاء بها

و قد شاهد الكثير من سكان المجاروين لمستشفى هناك كل يوم ثلاث رجال و ثلاث نساء يدخلون الى المستشفى في المساء و يخرجون ثاني يوم في الصباح مما جعل أهالي المنطقة يرقبهم حتى تأكدوا من ذلك , قام السكان من ابلاغ الشرطة من ذلك , و قامت دورية من الشرطة باسوان بالقاء القبض على الثلاث رجال و الثلاث نساء في وضع التلبس و تم تحويلهم الى النيابة .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads