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السجن لـ 3 أردنيين من مؤيدى تنظيم "داعش"أدينوا بالتخطيط لاغتيالات

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السجن لـ 3 أردنيين من مؤيدى تنظيم "داعش"أدينوا بالتخطيط لاغتيالات السجن لـ 3 أردنيين من مؤيدى تنظيم "داعش"أدينوا بالتخطيط لاغتيالات

> أصدرت محكمة أمن الدولة الإردنية الاثنين احكاما بالسجن من ثلاثة حتى سبعة أعوام ونصف بحق ثلاثة أردنيين من مؤيدى تنظيم داعش أدينوا بالتخطيط لاغتيال طيارين ورجال أمن، حسبما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس داخل قاعة المحكمة.

وقررت المحكمة فى جلستها العلنية سجن اثنين من المتهمين سبعة أعوام ونصف بعد ادانتهما بتهمة "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية"، فيما حكمت المحكمة على المتهم الثالث بالسجن ثلاثة أعوام بعد إدانته ب"استخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لافكار ارهابية وعدم الإبلاغ عن وجود مخطط إرهابي".

ووفق لائحة الاتهام، فان "المتهمين الثلاث الذين قبض عليهم فى فبراير من عام 2015 هم فى العقد الثالث وتربطهم علاقة صداقة، وهم من مؤيدى تنظيم الدولة الغسلامية، وبحسب اللائحة فان "الهدف الأول للمتهمين كان قتل أحد أفراد الأمن العام الذى يتولى حراسة مبنى وزارة الصحة وأخذ سلاحه كغنيمة، ثم تدوين عبارة الدولة الإسلامية باقية فى مسرح الجريمة".
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