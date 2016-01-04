الموندو: حرب السنة والشيعة وشيكة بعد قطع دول الخليخ العلاقات مع إيران

قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن وضع السنة والشيعة يزداد سوءا خاصة بعد التطورات التى شهدتها البحرين من قطع العلاقات مع إيران وحرق المساجد السنية فى العراق، وهناك مخاوف من اندلاع فتنة طائفية فى المنطقة بسبب إعدام نمر النمر، وهذا ما يجعل الحرب بين السنة والشيعة وشيكة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشارت الصحيفة إلى أن التطور خطير بعد أن قررت الإمارات تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين فى الدولة.
ولفتت الصحيفة إلى أن البحرين والمملكة السعودية والامارات أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية حرق الإيرانيين السفارة السعودية بعد إعدام رجل الدين الشيعى نمر النمر.
وأوضحت الصحيفة أن إيران فى الوقت التى تحاول كسب الغرب من خلال التزامها بالاتفاق النووى الإيرانى، تفقد فيه العلاقات مع الدول العربية وأهمها المملكة العربية السعودية والبحرين والآن الإمارات، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الخلافات بين إيران والسعودية كانت واضحة إلا أنها الآن اتخذت مسارا مختلفا فأصبح الوضع أسوأ بكثير.