الموندو: حرب السنة والشيعة وشيكة بعد قطع دول الخليخ العلاقات مع إيران

قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن وضع السنة والشيعة يزداد سوءا خاصة بعد التطورات التى شهدتها البحرين من قطع العلاقات مع إيران وحرق المساجد السنية فى العراق، وهناك مخاوف من اندلاع فتنة طائفية فى المنطقة بسبب إعدام نمر النمر، وهذا ما يجعل الحرب بين السنة والشيعة وشيكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التطور خطير بعد أن قررت الإمارات تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع إيران إلى مستوى قائم بالأعمال وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين فى الدولة.

ولفتت الصحيفة إلى أن البحرين والمملكة السعودية والامارات أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية حرق الإيرانيين السفارة السعودية بعد إعدام رجل الدين الشيعى نمر النمر.

وأوضحت الصحيفة أن إيران فى الوقت التى تحاول كسب الغرب من خلال التزامها بالاتفاق النووى الإيرانى، تفقد فيه العلاقات مع الدول العربية وأهمها المملكة العربية السعودية والبحرين والآن الإمارات، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن الخلافات بين إيران والسعودية كانت واضحة إلا أنها الآن اتخذت مسارا مختلفا فأصبح الوضع أسوأ بكثير.