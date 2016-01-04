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الاعتراضات على التحكيم مستمرة.. هدف ملغي في الدقيقة 97 يثير غضب لاعبي إنبي

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الاعتراضات على التحكيم مستمرة.. هدف ملغي في الدقيقة 97 يثير غضب لاعبي إنبي الاعتراضات على التحكيم مستمرة.. هدف ملغي في الدقيقة 97 يثير غضب لاعبي إنبي

اعترض لاعبي إنبي على حكم مباراة فريقهم أمام الاتحاد السكندري بضراوة بعدما ألغى هدفا في الوقت المحتسب بدل من ضائع.

وفاز الاتحاد السكندري على إنبي بهدف مقابل لا شيء، ليرفع رصيده للنقطة الـ 20 في المركز الرابع.

حكم مباراة الاتحاد وإنبي احتسب ركلة جزاء للاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، سجل منها أوباما هدف الاتحاد الوحيد.

وفي الدقيقة الـ 97 سجل إنبي هدف التعادل من ركلة حرة غير مباشرة تصد لها حارس الاتحاد، وتابعها لاعب إنبي لمحمود قاعود الذي تابعها في المرمى من موضع تسلل.

لاعبو إني اعترضوا بقوة على حكم اللقاء بسبب تلك اللقطة، وهي المرة الثالثة التي نرى فيها الحكام يتعرضوان لاعتراضات الفريق في اللحظات الأخيرة بعد مباراتي الأهلي مع الإنتاج الحربي، والزمالك مع للمقاصة.

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