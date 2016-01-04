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سلطات الاحتلال تعتقل خضر عدنان شرق مدينة رام الله

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سلطات الاحتلال تعتقل خضر عدنان شرق مدينة رام الله سلطات الاحتلال تعتقل خضر عدنان شرق مدينة رام الله

اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية منذ قليل القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى الشيخ خضر عدنان على مدخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بفلسطين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن اعتقال عدنان تم خلال توجهه لتقديم واجب عزاء برام الله، حيث يعيش عدنان فى جنين وله نشاط مع حركة الجهاد الإسلامى واعتقلته السلطات الإسرائيلية عام 2011 تحت ما يسمى "الاعتقال الإدارى" وقرر وقتها الإضراب عن الكلام والطعام واستمر فى ذلك 66 يوما ولقب فى حينها بأنه "شيخ الأمعاء الخاوية" وأفرج عنه بصفقة مع محاميه فى شهر ابريل 2012 فأوقف إضرابه فى شهر فبراير 2012 وخرج محررا من الأسر بعد شهرين حسب الصفقة.

وفى سياق أخر، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الاثنين طفلين 15 عاما قرب باب الساهرة بمدينة القدس المحتلة بزعم حيازتهما سكين.
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